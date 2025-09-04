Провели обследование дома, заключение будет готово 5 сентября

АСТРАХАНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Опасности обрушения дома на улице Ляхова, 7, в Астрахани, откуда вечером 4 сентября экстренно эвакуировали жильцов, нет. Жильцы возвращаются в свои дома, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Михаил Богомолов на месте происшествия.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что более 100 жильцов многоквартирного дома экстренно эвакуировали из-за трещины в стене.

"Когда поступил сигнал по адресу Ляхова, 7, по поручению губернатора выехал на место для того, чтобы разобраться с текущей ситуацией, что происходит с домом и какой характер трещин, которые были выявлены жильцом дома во втором подъезде на пятом этаже. Этот дом уже ремонтировался и более 20 лет назад были проведены противоаварийные мероприятия: были сделаны два металлических пояса по периметру дома для усиления наружных конструкций дома. <…> Мы выявили в квартире на пятом этаже, что трещина статичная, не сегодняшнего и не вчерашнего дня. <…> Все трещины на верхних этажах статичны", - сказал он.

Богомолов добавил, что в 4 сентября было проведено обследование дома, а 5 сентября будет готово заключение. На данный момент дом не признан аварийным, он имеет ограниченно работоспособное состояние. 4 сентября на все трещины в стенах установят маячки, а с 5 сентября специалисты будут регулярно проверять состояние этих трещин. 5 сентября совместно с компанией-проектировщиком, обследовавшей дом, будут разработаны новые противоаварийные мероприятия, вероятно, конструкция дома будет повторно усилена металлическими поясами, отметил зампред правительства региона. "Поэтому жители сейчас останутся на месте. Характера подвижки трещин, раскрытия и динамики мы сегодня не видим, поэтому сейчас жители могут вернуться в свои дома", - добавил он.

28 июля в пятиэтажном жилом доме на этой же улице произошло обрушение части квартир с пятого по первый этаж. Людей из здания эвакуировали, никто не пострадал, завалы разобрали. Дом был признан аварийным еще в 2019 году, но расселение до сих пор не было завершено. Введен режима ЧС муниципального уровня. По факту обрушения части дома возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 (халатность) и ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) УК РФ.

После инцидента губернатор региона Игорь Бабушкин поручил вице-губернатору - председателю правительства Астраханской области Денису Афанасьеву и заместителю председателя правительства Михаилу Богомолову взять на контроль обследование других многоквартирных домов в этом районе.