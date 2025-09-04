Территория у ЗАЭС почти ежедневно подвергается артиллерийским обстрелам ВСУ

Это создает прямую угрозу безопасности станции и ее критически важной инфраструктуры, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Территория, прилегающая к Запорожской АЭС, практически ежедневно подвергается артиллерийским обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

4 сентября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты, находящиеся на станции, слышали шесть взрывов в непосредственной близости от ЗАЭС. Кроме того, на этой неделе наблюдатели МАГАТЭ фиксировали звуки взрывов и другие признаки военных действий за пределами станции.

"Прилегающая к Запорожской атомной электростанции территория подвергается регулярным артиллерийским обстрелам. Подобные инциденты происходят практически на ежедневной основе, что создает прямую угрозу физической безопасности станции и ее критически важной инфраструктуры", - сказала Яшина.

Гросси отметил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС спустя три года после отправки первой команды МАГАТЭ на ее площадку пока не стабилизировалась. По его словам, риск радиационного инцидента остается, пока продолжается конфликт.

Запорожская АЭС - российский ядерный объект в Энергодаре. ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. ВСУ с 2022 года обстреливают жилые районы Энергодара и территорию станции из артиллерии и атакуют дронами. С сентября 2022 года на станции постоянно находятся эксперты МАГАТЭ.