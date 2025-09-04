Задержанному в Белоруссии по делу о шпионаже поляку грозит до 15 лет тюрьмы

Мужчина собирал информацию о предстоящих в середине сентября учениях "Запад-2025"

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Задержанный в Белоруссии гражданин Польши, который собирал информацию о предстоящих в середине сентября белорусско-российских учениях "Запад-2025", может получить от 7 до 15 лет тюремного заключения.

Ранее телеканал "Беларусь-1" сообщил, что сотрудники белорусского Комитета государственной безопасности в городе Лепель Витебской области задержали граждан Польши и Белоруссии. У поляка по имени Гжегош Гавел была обнаружена распечатка на восьми страницах формата А4 - ксерокопия документа по учениям "Запад-2025" с грифом секретности. Как отметил телеканал, полученные данные мужчина передавал польским силовикам.

Ведется следствие, возбуждено уголовное дело по статье 358 ("Шпионаж") Уголовного кодекса Белоруссии. Наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет со штрафом или без штрафа.

В статье УК поясняется, что шпионажем считается "передача, а равно собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственные секреты Республики Беларусь, а равно сведений, составляющих государственные секреты иностранных государств, международных организаций, межгосударственных образований, переданных Республике Беларусь на основании международных договоров Республики Беларусь либо в связи с ее участием в этих международных организациях, межгосударственных образованиях, умышленно совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства".

Учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Их темой станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Военнослужащие Белоруссии и России планируют отработать в том числе отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника. Также участники маневров отработают планирование применения ядерного оружия и ракетного комплекса "Орешник".