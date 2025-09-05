Еще трое несовершеннолетних находятся в больнице, сообщили в МЧС России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Возгорание, возникшее в дачном доме в Свердловской области, унесло жизни троих детей. Еще трое в больнице, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"В момент пожара в доме находилась семья: родители и семеро детей. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных: трое детей в больнице. К сожалению, другие три ребенка - 5, 7 и 11 лет - погибли. На месте работают психологи МЧС России", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, площадь пожара составила 60 кв. метров, перехода огня на соседние здания не допущено. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. Пожарного извещателя в доме не было.