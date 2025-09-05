Потерпевшие также рассказали, что в первые минуты всех охватила паника

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Потерпевшие по уголовному делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" заявили в суде, что при нападении была сильная стрельба, из-за чего казалось, что террористов порядка 10. Об этом ТАСС рассказал участник судебного процесса, который проходит на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда.

"Со слов свидетелей и одного из допрошенных в суде потерпевших следует, что во время теракта, по их ощущениям, стрельбу вели не четверо боевиков, а вдвое больше, порядка 10. Некоторые свидетели даже говорили, что террористы вооружены огнеметом", - сказал собеседник агентства. Потерпевшие также рассказали, что в первые минуты всех охватила паника.

Процесс по делу о теракте продолжится на следующей неделе.