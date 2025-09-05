По предварительной информации, пострадавших, а также повреждений домов и инфраструктуры нет, сообщил губернатор Павел Малков

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Средства ПВО и РЭБ сбили восемь украинских беспилотников над Рязанской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор Павел Малков.

"Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты восемь БПЛА. По предварительной информации, пострадавших, а также повреждений жилых домов и инфраструктуры нет", - написал он.

Глава региона напомнил жителям, что нельзя выкладывать фото- и видеоматериалы о последствиях атак и попросил доверять только проверенным источникам информации. "Если увидели обломки беспилотника, не приближайтесь к ним. Телефон служб экстренного реагирования - 112", - добавил губернатор.