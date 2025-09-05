Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики

КАЗАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Автоавария с грузовой машиной, произошедшая в Заинском районе Татарстана, стала причиной гибели трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По предварительной информации, на 38-м километре автодороги Набережные Челны - Альметьевск автомобиль Daewoo Nexia выехал на встречную полосу без цели обгона и столкнулся с грузовиком MAN.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля и два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.