По версии следствия, мужчина в 2019 и 2021 годах в комментариях в соцсети призвал расправиться с депутатом Госдумы Еленой Ямпольской и тогдашним главой Междуреченска Владимиром Черновым путем сожжения или расстрела

КЕМЕРОВО, 5 сентября. /ТАСС/. Жителя Междуреченска Кемеровской области оштрафовали на 360 тыс. рублей по обвинению в публичных призывах к убийству главы города и депутата Госдумы. Об этом сообщили ТАСС в управлении ФСБ по региону.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети Интернет). По версии следствия, мужчина в феврале 2019 года и 2021 годах в комментариях в "ВКонтакте" призвал расправиться с депутатом Госдумы Еленой Ямпольской и тогдашним главой Междуреченска Владимиром Черновым путем сожжения или расстрела.

"2-й Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 360 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет на срок 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.