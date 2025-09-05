В Курске в ДТП со скорой помощью погиб человек и четверо пострадали

По данным пресс-службы МЧС по региону, к ликвидации последствий ДТП привлекались группировка сил и средств в составе 20 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России - 7 человек и 2 единицы техники

КУРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали, один погиб после столкновения грузовика и машины скорой помощи на улице Добролюбова в Курске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 06:20 мск 5 сентября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в г. Курске на ул. Добролюбова. <…> По прибытии к месту вызова было установлено, что произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля DAF и автомобиля скорой помощи УАЗ. В результате ДТП пострадали пять человек, один из которых погиб", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, к ликвидации последствий ДТП привлекались группировка сил и средств в составе 20 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России - 7 человек и 2 единицы техники.