На Камчатке самолет вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Самолет Ан-26, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский - Оссора - Тиличики, вернулся в аэропорт вылета из-за технических причин. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского авиапредприятия.

"Сегодня, 05.09.2025, воздушное судно Ан-26, выполнявшее рейс ДЕ-107 по маршруту Петропавловск-Камчатский - Оссора - Тиличики, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета (Елизово) по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Посадка прошла штатно, без происшествий. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет.

Пассажиров разместили в здании аэровокзала и обеспечили всем необходимым. По данным авиапредприятия, рейс перенесен на 7 сентября.

"В настоящее время инженерно-технический персонал авиационно-технической базы Камчатского авиапредприятия проводит комплексную проверку по техническому обследованию воздушного судна Ан-26. Результаты обследования в установленном порядке будут переданы в Камчатское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Росавиации для проведения служебного расследования", - отметили в пресс-службе.