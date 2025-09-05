Ведется откачка топлива

ЯКУТСК, 5 сентября. /ТАСС/. Спасатели ликвидируют последствия ДТП рядом с поселком Нижний Бестях в Якутии. При подъеме с паромной переправы у реки Лена произошло опрокидывание бензовоза, сообщили в ГУ МЧС по республике.

"Произошло опрокидывание бензовоза. На месте ДТП задействованы силы местного пожарно-спасательного гарнизона, сотрудниками ГИБДД организовано оцепление места происшествия. Ограничено движение для всех видов транспорта во время проведения работ по откачке топлива. Количество нефтепродуктов будет уточнено после проведения откачки", - говорится в сообщении.

На месте к работам привлечены 16 человек, задействовано 6 единиц техники.

Как сообщили в Службе спасения Якутии, на место разлива нефтепродуктов прибыли специалисты отдела организации проведения газоспасательных работ, локализации и ликвидации аварийных разливов нефти. "В настоящее время производится отсыпка пораженных участков дороги и грунта сорбентом. В последующем будет произведена выемка загрязненного грунта и его утилизация", - отметили в Службе спасения республики.

По данным Минэкологии Якутии, бензовоз перевозил топливо объемом около 39 куб. м по маршруту поселок Нижний-Бестях - село Чурапча. "По предварительным данным, в результате опрокидывания бензовоза марки Volvo произошел разлив бензина на рельеф местности. <...> Информация о загрязнении направлена в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Восточно-Сибирское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству для принятия соответствующих мер и в Якутскую природоохранную прокуратуру", - говорится в сообщении.