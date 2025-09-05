Решается вопрос об избрании меры пресечения

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. В Ленинградской области задержаны трое мужчин, подозреваемые в махинациях с выплатами для поступления на военную службу по контракту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами СК России по Ленинградской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствием установлено, что трое мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ЛО ГКУЗ "Центр социальной защиты населения", путем подачи комплекта документов, содержащих ложные сведения, для поступления на военную службу по контракту и последующего получения единовременной денежной выплаты за счет средств областного бюджета", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что подозреваемые не собирались проходить военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Полученными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению. "Следователями во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ и УМВД России при силовой поддержке СОБР Росгвардии проведены обыски по месту жительства подозреваемых. Злоумышленники задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - заключили в СК.