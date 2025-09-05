Фигурант признал вину на допросе

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Следователем задержан 17-летний житель Славянска-на-Кубани, которому предъявлено обвинение в участии в деятельности террористической организации, после распространения в Новороссийске агитационных материалов, оправдывающих терроризм. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следователем следственного отдела по городу Новороссийску СК РФ по Краснодарскому краю предъявлено обвинение 17-летнему жителю Славянска-на-Кубани в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Несовершеннолетний <…> вступил в переписку с неустановленным лицом, предположительно, находящимся на территории Украины. По указанию куратора, находясь в городе Новороссийске, обвиняемый расклеил <…> изготовленные им агитационные листовки, оправдывающие идеологию терроризма и призывающие к совершению насильственных преступлений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фигурант признал вину на допросе, после чего по ходатайству следствия суд заключил его под стражу. Следователи продолжают проводить необходимые действия для подтверждения доказательств по делу.