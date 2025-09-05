Никто не пострадал

БРЯНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Остекление и фасады 2 многоквартирных домов, а также 20 автомобилей повреждены в результате атаки дронов на поселок городского типа Белая Березка Брянской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Ночью ВСУ атаковали с помощью дронов "Баба-яга" поселок городского типа Белая Березка. По предварительной информации, в результате подлых ударов повреждено остекление и фасады в 2 многоквартирных домах, 20 автомобилей. Главное, нет пострадавших", - написал он.

После окончания работы оперативных служб комиссия по оценке ущерба проведет обследование поврежденного имущества.