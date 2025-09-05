В Бурятии площадь лесных пожаров в 2025 году выросла вдвое

Она составила более 800 тыс. га

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Площадь пожаров, произошедших в 2025 году на землях лесного фонда Бурятии, выросла вдвое по сравнению с прошлым годом и составила более 800 тыс. га. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава региона Алексей Цыденов.

"В этом году у нас антирекорд, более 800 тыс. га пройдено огнем, это крайне высокая площадь сама по себе. Сложились аномальные погодные условия, засуха, введен режим ЧС по засухе. Горело несколько районов рядом с Забайкальским краем, это не столько лес, сколько лесная подстилка на землях лесного фонда", - сказал Цыденов.

По данным республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) в пожароопасный сезон 2024 года на территории Бурятии было зарегистрировано порядка 640 лесных пожаров общей площадью около 400 тыс. га. За аналогичный период 2023 года - 259 пожаров на площади более 29 тыс. га.

Цыденов отметил, что к тушению возгораний в этом году привлекались все ресурсы Бурятии, помогали специалисты из других регионов. "Обеспечивалась поддержка Рослесхоза, Минприроды России, правительства РФ", - добавил глава республики. Средства, выделенные из федерального бюджета, направлялись на авиалесомониторинг, работы по тушению пожаров, зарплату тем, кто боролся с огнем.

