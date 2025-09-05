Ивану Мальцеву дали два года лишения свободы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший генеральный директор компании "Эльбро" Иван Мальцев приговорен к двум годам заключения за хищение более чем 40 млн рублей в рамках гособоронзаказа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК России, признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении генерального директора ООО "Эльбро" Ивана Мальцева", - говорится в сообщении.

Там отметили, что приговором суда Мальцеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях, на год.

В СК напомнили, что Мальцев признан виновным в хищении бюджетных денежных средств при выполнении государственного оборонного заказа. Установлено, что в 2022 году государственным заказчиком с АО "31-й государственный проектный институт специального строительства" Минобороны России заключены контракты на сумму более 1,5 млрд рублей на выполнение строительно-монтажных работ на объектах в Тверской области и Алтайском крае.

В 2023 году бывший генеральный директор АО "31-й ГПИСС" Минобороны России Александр Молодченко и гражданка Ольга Павлова путем привлечения в качестве соисполнителя ООО "Эльбро" совместно с Мальцевым организовали закупку строительных материалов по завышенной цене, похитив таким образом свыше 40 млн рублей. Похищенными денежными средствами Молодченко, Павлова и Мальцев распорядились по своему усмотрению. В результате преступления Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.