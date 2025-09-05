Фигуранты состояли в преступной организованной группе

КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил 36-летнего калининградца к 10 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в составе организованной преступной группы (ОПГ), его сожительнице назначено 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

"Судом установлено, что в период с декабря 2023 года по октябрь 2024 года подсудимый С. и его сожительница Е. вместе с группой неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, состояли в преступной организованной группе, занимающейся сбытом наркотических средств на территории Калининграда и области, - говорится в сообщении. - По совокупности преступлений подсудимому С. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Е. - 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима".

Как установлено, в октябре 2024 года С. и Е. прибыли на территорию склада транспортно-экспедиционной компании, где получили картонную коробку с шестью бутылками из-под моторного масла, в которых находилось "вещество -пирролидиновалерофенон (производное N-метилэфедрона) общей массой 8676,42 грамма". В тот же день мужчина был задержан. Кроме того, С. и Е., выполняя в организованной группе функции "закладчиков", после получения указаний от куратора изъяли из тайника-закладки в Калининграде оптовую партию наркотиков, которую незаконно хранили по месту своего жительства. "Их действия суд квалифицировал по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимым, суд отнес признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступлений, совершение преступлений впервые, состояние здоровья, а также наличие на иждивении несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.