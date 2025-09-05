До проведения восстановительных работ деятельность учебного заведения приостановлена

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии прифронтовой город Каменка-Днепровская в Запорожской области, один из снарядов разорвался рядом с работающей школой-интернатом. Об этом ТАСС сообщили в администрации округа.

"Ночью ВСУ открыли огонь по Каменке-Днепровской, один из снарядов разорвался рядом с общеобразовательной школой-интернатом патриотического воспитания. В здании находились 14 учеников. Охранники оперативно эвакуировали детей в защитное сооружение. Здание школы-интерната получило повреждения: выбито около 40 стеклопакетов, повреждена крыша и фасад здания, нарушена целостность линий электропередачи", - сообщили ТАСС в администрации.

До проведения восстановительных работ деятельность учебного заведения приостановлена.