В состав преступного сообщества входили более 10 человек

КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Правоохранители в Калининградской области выявили сеть притонов интим-услуг, в состав преступного сообщества входили более 10 человек, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из ФСБ и ФСИН пресекли деятельность преступного сообщества, организовавшего на территории Янтарного края крупную сеть притонов для занятия проституцией", - говорится в сообщении. Уточняется, что 43-летний мужчина и его знакомая создали криминальную организацию, в которой преступные роли были четко распределены между участниками. Всего в состав преступного сообщества вошли не менее 11 человек, которые осуществляли содержание притонов для оказания сексуальных услуг.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий правоохранителями было проведено свыше 30 обысков, в ходе которых изъяты электронные носители информации, компьютерная техника, сотовые телефоны, денежные средства.

Следственной частью следственного управления УМВД РФ по Калининградской области, отметили в поесс-службе, возбуждены уголовные дела "в отношении 13 местных жителей, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210 и 240 УК РФ". Пятерым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим - подписки о невыезде и надлежащем поведении, и шестерым - запрета определенных действий.