В Якутии на месте разлива нефти собрано более 200 кг загрязненного грунта

Дорога к паромной переправе открыта

ЯКУТСК, 5 сентября. /ТАСС/. Специалисты завершили работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов недалеко от поселка Нижний Бестях на берегу реки Лены в Якутии. Об этом сообщили в Службе спасения республики.

"Было использовано 50 мешков сорбента, собрано более 200 кг загрязненного грунта, который в последующем будет утилизирован. Дорога к паромной переправе открыта", - говорится в сообщении.

ЧП произошло днем, при подъеме с паромной переправы опрокинулся бензовоз. Сотрудники ГИБДД организовали оцепление места происшествия.

По данным Минэкологии Якутии, бензовоз перевозил топливо объемом около 39 куб. м по маршруту поселок Нижний Бестях - село Чурапча. Информация о загрязнении направлена в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Восточно-Сибирское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству для принятия соответствующих мер и в Якутскую природоохранную прокуратуру.