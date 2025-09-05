ТАСС: Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово

По предварительным данным, у актрисы нашли масло гашиша в вейпе

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Силовики задержали 31-летнюю актрису Аглаю Тарасову в аэропорту Домодедово с наркотиками. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Тарасова задержана с наркотиками в аэропорту Домодедово. Предварительно, у нее обнаружили масло гашиша в вейпе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков.

Аглая Тарасова - дочь актрисы Ксении Раппопорт. Тарасова известна по ролям в сериалах "Интерны", "Беспринципные", фильмах "Лед", "Лед-2", "Лед-3" и "Холоп-2".