Против актрисы возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Следствие просит суд в Московской области избрать меру пресечения в виде домашнего ареста актрисе Аглае Тарасовой, задержанной в аэропорту Домодедово с наркотиками. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следователи обратились в один из подмосковных судов с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Тарасовой", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 31-летняя актриса задержана с наркотиками в аэропорту Домодедово. Предварительно, у нее обнаружили масло гашиша в вейпе. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в отношении актрисы возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков.