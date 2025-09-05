По данным следствия, задержанный умышленно систематически наносил побои своим сыновьям 9 и 15 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Мужчину во Всеволожском районе Ленобласти задержали по подозрению в истязании своих детей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Ленобласти.

"Следователем следственного отдела по городу Мурино СУ СК России по Ленинградской области в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 44-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух несовершеннолетних)", - отмечается в сообщении.

Как полагает следствие, задержанный умышленно систематически наносил побои своим детям - сыновьям 9 и 15 лет. На настоящий момент, следователи занимаются сбором и закреплением доказательственной базы. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.