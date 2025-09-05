Речь идет о выплатах гражданам РФ младше 35 лет, изъявившим желание быть призванными на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные силы РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Суд Петербурга заключил под стражу троих мужчин, подозреваемых в мошенничестве с единовременными выплатами для поступления на военную службу по контракту. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вадима Рамазанова, Азамата Файзулоева, Дмитрия Кирсанова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. <…> Срок меры - 2 ноября", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что в ноябре 2022 года мужчины решили похитить денежные средства, которые выделяет правительство Ленинградской области для единовременной выплаты гражданам РФ младше 35 лет, изъявившим желание быть призванными на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные силы РФ.

Так, Файзулоев совместно с Рамазановым, Кирсановым и иными неустановленными лицами, в том числе должностными лицами из числа сотрудников ЛО ГКУЗ "Центр социальной защиты населения" и ПОВСК МО РФ, заполнил и подал документы, необходимые для получения единовременных денежных выплат. После подачи документов Файзулоев получил денежные средства в размере 200 000 рублей. После получения денежных средств от ЛО ГКУЗ "Центр социальной защиты населения" в размере 700 000 рублей соучастники распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению. Впоследствии Файзулоев отказался от прохождения военной службы по контракту, в базе данных как военнослужащий не числится.

По данным пресс-службы, 3 сентября Рамазанов, Файзулоев и Кирсанов были задержаны, в этот же день им предъявлено обвинение, вину не признали.