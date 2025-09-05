Актриса призналась, что не поняла, что это сотрудники МВД

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, заявила, что следователь вызвала ее первый раз на допрос по мессенджеру WhatsApp с незнакомого номера. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Домодедовского суда Московской области, где рассматривается вопрос о мере пресечения актрисе.

"Первый раз меня вызвали в полицию по WhatsApp с незнакомого номера, я даже не поняла, что это сотрудники МВД мне пишут. И только после того, как адвокаты разъяснили мне, что следователи так делают, я пришла на допрос", - сказала она.

Согласно разъяснению Верховного суда, вызов лица на допрос посредством мессенджеров допускается лишь после его согласия на такой способ уведомления. В противном случае человека можно вызвать на допрос лишь по повестке. Тарасова заявила, что ее не спрашивали о согласии на вызов на допрос через WhatsApp.