В мэрии Киева проходят очередные обыски

В мэрии заявили, что правоохранители таким образом оказывают давление и дискредитируют деятельность Киевской городской государственной администрации

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в одном из департаментов мэрии Киева и на подчиненных ему коммунальных предприятиях. Об этом сообщили в госадминистрации украинской столицы.

"В департаменте публичных коммуникаций и подчиненных ему коммунальных предприятиях правоохранительные органы проводят обыски. Таким образом правоохранители продолжают использовать суды и обыски в качестве инструмента давления и дискредитации деятельности Киевской городской государственной администрации", - говорится в сообщении на сайте мэрии.

Там утверждают, что никаких предварительных запросов или решений суда о выемке документов не было, а "действия сотрудников правоохранительных органов заблокировали работу департамента и подчиненных предприятий".

Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно заявлял о попытке давления на городскую администрацию со стороны украинских властей. В последние месяцы в мэрии и горсовете украинской столицы прошел ряд обысков по делам о коррупции, ряд чиновников были арестованы, еще несколько человек подали в отставку.

На этом фоне ставленник Зеленского - глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко - открыто конфликтует с Кличко. Официально задачей военной администрации считается обеспечение безопасности. Однако Кличко неоднократно обвинял офис Зеленского в наступлении на права местного самоуправления, в частности через назначение военных администраций, работающих параллельно с избранными региональными властями. В конце января он обвинил Ткаченко в попытке захвата контроля над Киевом. Впоследствии ставленник Зеленского через суд добился приостановки решения столичного горсовета о расширении полномочий Кличко и урезании полномочий военной администрации.

Между Кличко и Зеленским в последние годы неоднократно возникали конфликты. Местные политологи связывают это с тем, что мэр украинской столицы мог бы стать потенциальным соперником Зеленского в случае проведения президентских выборов, а также отмечают, что это часть общей картины давления на местные власти, которые не поддаются "прямому управлению" Зеленского, при этом имеют собственные бюджеты и немалое влияние.