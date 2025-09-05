Позднее мужчина бросил машину на окраине населенного пункта и отправился домой

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Житель Одесской области угнал автомобиль сотрудника военкомата, в котором его собирались везти на медицинскую комиссию. Об этом сообщила полиция региона на своем сайте.

"43-летний гражданин сел в принадлежащий военкомату служебный автомобиль, на котором его должны были везти на медобследование, но внезапно пересел с сиденья пассажира на водительское и уехал", - говорится в сообщении.

Позднее мужчина бросил машину на окраине населенного пункта и "пошел домой, прихватив из салона водительскую сумку с личными документами". После задержания угонщик заявил, что "к преступлению не готовился, а совершил его спонтанно". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В то же время все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.