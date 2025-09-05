Ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве заключил под стражу мужчину, который убил ножом собственную бабушку. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции Люблинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Установлено, что 4 сентября в квартире жилого дома на Братиславской улице 36-летний обвиняемый нанес своей 89-летней бабушке удары по лицу, после чего дважды ударил ее ножом в область туловища. От полученных ран женщина умерла на месте.

Вину убийца признал. "Ночью я в одиночку выпил виски на улице. Придя домой после полуночи, я находился у себя в комнате. Бабушка находилась в своей комнате, она является лежачей больной. Я почувствовал внезапно возникшую сильную личную неприязнь к своей бабушке <…> подумал, что хочу ее убить. <…> После нанесения ножевых ударов я бросил нож рядом с бабушкой, куда именно, я не помню, и ушел в свою комнату", - передали его слова в пресс-службе.

Обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.