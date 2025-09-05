По версии следствия, он должен был передать информацию об устройстве релейных железнодорожных шкафов, чтобы, используя эти сведения, их можно было разрушить или повредить

КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Суд отправил под стражу 18-летнего жителя Калининградской области, обвиняемого в содействии диверсионной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

"Постановлением Центрального районного суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе 2025 года С. через мессенджер Telegram вступил в переписку с неустановленным мужчиной. Тот за денежное вознаграждение предложил осуществить разведку диверсионной уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в Зеленоградске Калининградской области. "С. должен был передать информацию об устройстве релейных железнодорожных шкафов, чтобы затем, используя эти сведения, их можно было разрушить или повредить", - говорится в сообщении.

Молодой человек согласился и 28 августа 2025 г., находясь на территории Зеленоградска, осуществил фотосъемку релейных железнодорожных шкафов, после чего отправил файлы с указанными фотографиями неустановленному лицу, за что получил 3500 рублей. "Благодаря своевременным действиям сотрудников УФСБ по Калининградской области преступление было предотвращено. Особо подчеркнем, что диверсию удалось предотвратить в курортном городе региона в летнее время, когда большое количество людей направляется отдыхать на морское побережье", - подчеркнули в пресс-службе.

Молодой человек был задержан 3 сентября.