Олега Митволя осудили на 4,5 года лишения свободы за мошенничество при строительстве метро в Красноярске

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Верховный суд России отказался пересматривать приговор экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного на 4,5 года лишения свободы за мошенничество при строительстве метро в Красноярске. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах.

Также информацию об отказе Верховного суда в пересмотре приговора Митволю подтвердил агентству один из его защитников.

"В рассмотрении жалобы отказать", - следует из документов.

Кроме того, в материалах дела говорится, что Мособлсуд признал законным постановление Коломенского городского суда Московской области, который также отказал Митволю в замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы, назначенного приговором Железнодорожного районного суда, на более мягкий вид наказания в виде штрафа, ограничения свободы или исправительных работ.

Также в судебных документах указывается, что надзорное ведомство просило Мособлсуд признать законным решение суда первой инстанции об отказе осужденному в замене наказания. Однако Мособлсуд сослался на то, что экс-замглавы Росприроднадзора имеет одно поощрение, незначительно возместил причиненный ущерб, что, по мнению инстанции, свидетельствует о том, что социальная справедливость не достигнута. Совет воспитательного отряда при этом ходатайствовал перед администрацией колонии о целесообразности рассмотрения вопроса о замене неотбытой части Митволю наказания более мягким видом наказания, с чем представитель ИК-6 согласился.

Митволь отбывает наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Московской области в отряде хозяйственного обеспечения, где, по словам его защитников, характеризуется положительно, отбыл более 1/2 назначенного наказания и не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного ему судом срока, так как встал "на путь исправления". Также осужденный не допускает нарушений, имеет поощрение, соблюдает все установленные исправительным учреждением требования, у него на иждивении находятся двое детей, супруга и мать, "которые ждут его возвращения домой". В колонии осужденный трудоустроен заведующим хозяйством клуба ИК-6. Митволь отбыл три года 10 месяцев, неотбытый срок составляет менее года.

Бывший глава Росприроднадзора, председатель совета директоров компании "Красноярск ТИСИЗ" был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более чем 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. 14 сентября 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).