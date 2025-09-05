Фигурант признался в содеянном и сообщил, что задание совершить поджог он получил от неустановленного пользователя мессенджера

СЫКТЫВКАР, 5 сентября. /ТАСС/. Житель города Усинска Республики Коми задержан и арестован за поджог объекта сотовой связи, а также за съемку железнодорожного вокзала, путей и трансформатора, и приготовление к их поджогу по заданию украинских спецслужб. Задание он получил от неустановленного пользователя мессенджера, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

"Следственным подразделением УФСБ России по Коми возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Усинска за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (покушение на совершение диверсии), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта)", - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в июле фигурант поджег один из объектов связи мобильного оператора на территории Усинска для прекращения его работы, пытаясь оставить город без связи. Однако разрушение и повреждение оборудования не произошло.

После задержания фигурант признался в содеянном и сообщил, что задание совершить поджог он получил от неустановленного пользователя мессенджера Telegram. В ходе расследования уголовного дела сотрудники УФСБ установили, что ранее фигурант по заданию украинских спецслужб вел съемку здания железнодорожного вокзала Усинска, его путей и трансформатора для последующего их поджога.