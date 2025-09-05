Также суд взыскал с парламентария расходы на экспертные исследования и судебный сбор - в совокупности более 27 700 гривен (свыше $650)

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Депутата Верховной рады Марьяну Безуглую оштрафовали на одну гривну ($0,024) за клевету о генерале Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание "Инсайдер" со ссылкой на постановление суда.

Ранее в своих соцсетях Безуглая обвинила генерала в проваленном контрнаступлении в 2023 году и плохой обороне Харьковской области. Имя генерала не уточняется.

Суд постановил, что Безуглая обязана опровергнуть распространенную ею недостоверную информацию путем размещения в течение 10 дней с момента вступления решения в силу в ее соцсетях соответствующих записей. Также суд взыскал с парламентария расходы на экспертные исследования и судебный сбор - в совокупности более 27 700 гривен (более $650).

Безуглая известна своими скандальным высказываниями. Она регулярно критикует руководство ВСУ и действующую власть в стране. Депутат также приходила на митинг в Киеве против давления властей страны на антикоррупционные ведомства, однако сама голосовала за лишение их независимости. Сама Безуглая заявляла, что у нее синдром Аспергера - форма расстройства аутистического спектра, из-за которого ее способ мышления отличается от других людей.