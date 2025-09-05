В Энергодаре из-за обстрела ВСУ пострадал один человек

Он тяжело ранен, сообщил мэр города Максим Пухов

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Один человек, по уточненным данным, получил ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города - спутника Запорожской АЭС Энергодара. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

"В результате сегодняшнего артобстрела тяжело ранен мужчина 1974 года рождения. Врачи делают все возможное для спасения его жизни", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в пресс-службе администрации сообщали ТАСС, что в результате обстрела пострадавших не было.

Днем в пятницу ВСУ ударили по Энергодару артиллерией, несколько прилетов было зафиксировано в непосредственной близости от городской застройки.