Суд Парижа рассмотрит запрос США на экстрадицию Касаткина в середине октября

Адвокат россиянина Фредерик Бело указал, что через месяц дело будет обсуждаться по существу

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Суд в Париже рассмотрит запрос об экстрадиции российского баскетболиста Даниила Касаткина в США примерно в середине октября. Об этом сообщил ТАСС адвокат россиянина Фредерик Бело.

"Через месяц мы будем обсуждать дело по существу в следственной палате, где изложим свои аргументы", - рассказал он.

27 августа суд "без мотивировки" отклонил ходатайство защиты об освобождении Касаткина из тюрьмы до решения по запросу об экстрадиции в США, где его обвиняют в соучастии в киберпреступлениях. Прокуратура называла предоставленные гарантии пребывания россиянина во Франции "недостаточными" и "подозрительными", говоря о готовности посольства РФ предоставить ему квартиру в пригороде столицы для отбытия домашнего ареста. Касаткин заверил суд, что он никуда не денется из квартиры, предоставленной посольством.

США добиваются экстрадиции Касаткина в связи с обвинениями в "компьютерном мошенничестве" и "электронном мошенничестве", которые караются лишением свободы на срок пять и 20 лет соответственно. Бело назвал эти обвинения "очень серьезными", однако затруднился их прокомментировать, поскольку суд на тот момент не предоставил защите нужные документы.