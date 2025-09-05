Возле населенных пунктов огонь сдерживают пожарно-спасательные подразделения регионального МЧС, проводится дополнительная опашка территорий

ОРЕНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Площадь сельскохозяйственных земель, пройденная огнем в Оренбургской области, превысила 130 тыс. га. Об этом сообщило в Telegram-канале МЧС по региону.

По данным спасателей, 5 сентября огонь охватил значительные территории в районе населенных пунктов трех муниципальных образований.

"Продолжается борьба с ландшафтным пожаром. Горят земли сельхозназначения. Общая площадь, пройденная огнем, [составила] более 130 000 гектаров", - говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что возле населенных пунктов огонь сдерживают пожарно-спасательные подразделения регионального МЧС, проводится дополнительная опашка территорий. В тушении также участвуют расчеты противопожарной службы области, добровольно-пожарные команды, пожарный поезд. Для подвоза воды используется коммунальная техника. В ведомстве добавили, что работы осложняет сильный ветер.