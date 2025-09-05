По данным ГУ МЧС по Москве, из здания вывели 11 человек

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пострадавших в результате пожара на территории Третьяковской галереи нет. Об этом сообщается в Telegram-канале галереи.

"В щитовой подстанции Россетей, находящейся подвале здания на территории Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, произошло сильное задымление в результате замыкания и повреждение кабеля. Пожара и открытого горения нет, на месте работают специалисты МЧС и Россетей. Жертв нет", - говорится в сообщении.

Ранее в оперативных службах сообщили о возгорании электрического кабеля в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. По данным ГУ МЧС по Москве, из здания были выведены 11 человек.