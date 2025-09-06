Проходят поисково-спасательные мероприятия

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Моторная лодка с двумя пассажирами и судоводителем на борту опрокинулась на реке Малый Енисей в Республике Тыва. Организованы поисково-спасательные мероприятия, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"По предварительным данным, <…> на реке Малый Енисей в Каа-Хемском районе Республики Тыва допущено опрокидывание моторной лодки ПВХ типа "Фрегат-430" с двумя пассажирами и судоводителем на борту", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что два человека смогли выплыть самостоятельно, сейчас идут поиски третьего.