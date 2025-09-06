Никто не пострадал

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль "Почты Таврии" на въезде в Васильевку Запорожской области, водитель и почтальон не пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи региона Григорий Прохватилов.

"Инцидент произошел 6 сентября в 05:30 мск на блокпосту при въезде в город Васильевку во время следования по регулярному маршруту Мелитополь - Васильевка - Мелитополь. В результате атаки беспилотник поразил крышу передней части кузова автомобиля ГАЗ "Валдай". К счастью, водитель и почтальон, сопровождавший груз, не пострадали. Все материальные ценности, денежные средства и почтовые отправления остались в сохранности и не повреждены", - говорится в сообщении.

Автомобиль сохранил рабочее состояние и способен выполнять свои функции, однако требует ремонта кузова.