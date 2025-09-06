Работники дорожных служб приступят к ликвидации последствий сразу после прекращения осадков

ЧИТА, 6 сентября. /ТАСС/. Проезд по нескольким дорогам в Тунгокоченском районе Забайкальского края затруднен или ограничен из-за сильных дождей и подъема уровня воды в реках. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя региона.

"В связи с выпадением обильных осадков и выходом реки на пойму отсутствует проезд на участке автодороги Усугли - Тунгокочен с 80-го км от села Кыкер до села Тунгокочен. Также затруднен проезд по существующим временным объездам на участке до отворота на село Кыкер из-за большого потока воды", - говорится в сообщении.

Кроме того, местных жителей просят воздержаться от поездок по дороге Усугли - Тунгокочен в связи с опасностью выхода реки Нерчи на пойму и затопления дорожного полотна. Отмечается, что работники дорожных служб готовы приступить к ликвидации последствий сразу после прекращения осадков. Техника находится в состоянии полной готовности.