Также им установили временные ограничения на выезд за пределы России

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество владельца группы компаний "КДВ", миллиардера Дениса Штенгелова, а также его отца Николая общей стоимостью более 500 млрд рублей по иску Генпрокуратуры о признании их экстремистским объединением и изъятии их активов. Это следует судебных материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно документам, всего Тверской суд выдал ФССП 270 исполнительных листов, на основании которых приставы наложили обеспечительный арест на имущество Штенгеловых, открыв в их отношении исполнительное производство.

Под обеспечительный арест подпадают акции и доли АО "Кондитерус ком" и еще 57 компаний, входящих в группу "КДВ", в том числе банка "Долинск", ООО "Футбольный клуб "Кузбасс (Кемерово)" и ООО "Футбольный клуб "КДВ", а также движимое и недвижимое имущество Штенгеловых. Кроме того, им установлены временные ограничения на выезд за пределы РФ.

Генпрокуратура требует признать Штенгеловых экстремистским объединением и изъять их имущество в доход государства. Как установила проверка, Николай Штенгелов, с 2014 года разделяя радикальную политику украинских властей и являясь владельцем крупных аграрных предприятий на территории Украины, оказывал финансовую помощь националистическим батальонам, принимавшим участие в проведении карательной операции против Донбасса, образовал собственное военизированное подразделение, которое затем влилось в признанные в РФ террористическими формирования "Азов", "Айдар", "Днепр-1". Его сын Денис Штенгелов, гражданин Австралии, разделяя политические взгляды отца, после начала СВО стал снабжать вооруженные формирования Украины продовольствием и другими товарами, являясь бенефициаром ряда европейских предприятий. Тем самым Штенгеловы превратили предприятия холдинга "КДВ" в инструмент причинения экономического ущерба Российской Федерации и источник финансирования терроризма.

Группа компаний "КДВ" является монополистом на российском рынке легких закусок и кондитерских изделий. Она включает 10 фабрик в различных регионах России (Краснодарский край, Воронежская, Кемеровская, Московская, Новосибирская и Томская области), выпускающих свыше 700 наименований продукции (40 торговых марок, включая "Бабкины семечки", "Кириешки", "Яшкино" и другие).

Денис Штенгелов также является бывшим совладельцем кемеровского торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек. Он входит в список российских миллиардеров по версии Forbes.