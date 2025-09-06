Еще двое пострадали

КИРОВ, 6 сентября. /ТАСС/. Один несовершеннолетний погиб и двое пострадали в ДТП в Афанасьевском районе Кировской области. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

"5 сентября в 21:25 мск на ул. Лесной у д. 9 поселка Бор Афанасьевского района несовершеннолетний водитель автомобиля "УАЗ-Патриот" совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате происшествия погиб несовершеннолетний пассажир, травмы получили несовершеннолетние водитель и пассажир автомобиля "УАЗ-Патриот", - сообщили ведомстве.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины ДТП.