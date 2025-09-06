В Туве завели дело после опрокидывания лодки с людьми

Продолжается поиск пассажира

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту опрокидывания моторной лодки с тремя людьми на борту на реке Малый Енисей в Республике Тыва. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Следователями Красноярского следственного отдела на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, судоводитель с двумя пассажирами на борту моторной лотки двигались в месте слияния рек Кызыл-хем и Каа-хем в Каа-Хемском районе. Лодка опрокинулась при прохождении порогов, все трое выпали за борт. Судоводитель и один пассажир смогли добраться до берега, их доставили на базу на другом судне. Поиски второго пассажира продолжаются.