Водитель легкового автомобиля выбрал небезопасную скорость движения и дистанцию до движущегося впереди большегруза, в результате чего допустил столкновение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на 252-м км трассы Екатеринбург - Тюмень в Тугулымском районе Свердловской области. В результате аварии пострадали пять человек, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также четыре пассажира с травмами различной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля выбрал небезопасную скорость движения и дистанцию до движущегося впереди большегруза, в результате чего допустил столкновение. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют все обстоятельства происшествия.