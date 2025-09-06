Одного пострадавшего госпитализировали, двое обратились в больницу

БЕЛГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали территории девяти районов Белгородской области, один человек госпитализирован, двое обратились в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, села Архангельское, Вознесеновка, Мешковое, Муром, Нехотеевка и Новая Таволжанка подверглись 2 обстрелам с применением 12 боеприпасов и атакам 34 беспилотников, 23 из которых сбиты и подавлены. В селе Архангельское в результате атаки дрона ранена женщина. Пострадавшая продолжает лечение в областной клинической больнице", - написал он.

В Борисовском районе на участке автодороги Стригуны - Новоалександровка в результате атаки FPV-дрона на "Камаз" мужчина получил контузию. После полного обследования в городской больнице №2 Белгорода диагноз был исключен.

В селе Трефиловка Ракитянского района от детонации беспилотника женщине предварительно диагностировали баротравму. В городской больнице №2 Белгорода провели полное обследование, диагноз не подтвердился. Женщина отпущена домой.

Всего по территории региона за минувшие сутки было выпущено 109 беспилотников и 34 боеприпаса.