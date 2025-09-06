Один человек пострадал

ЛУГАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Один человек ранен в Луганской Народной Республики в результате атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль в Первомайском Сватовского района. Мужчина получил множественные осколочные ранения, сообщили ТАСС в силовых структурах ЛНР.

"Накануне днем в 14:40 мск в селе Первомайское Сватовского района нанесен удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю ВАЗ-2115. В результате удара множественные осколочные ранения получил местный житель 1955 года рождения, он госпитализирован. Транспортное средство в результате удара уничтожено", - сообщили там.

Также сообщается, что 5 сентября 23:19 мск беспилотник самолетного типа ударил в хозяйственную постройку в селе Трудовом Новоайдарского района. Возникшим пожаром строение было уничтожено, жертв и пострадавших нет.