Водитель ВАЗ-2110 не предоставил преимущества в движении машине Honda, двигавшейся во встречном направлении прямо

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. В ДТП на перекрестке улиц Советская и Красноармейская в Йошкар-Оле пострадали три ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Республики Марий-Эл.

"Сегодня днем в Йошкар-Оле на перекрестке улиц Советская и Красноармейская водитель автомашины ВАЗ-2110, по предварительным данным, не предоставил преимущества в движении автомашине Honda, двигавшейся во встречном направлении прямо. В результате ДТП телесные повреждения получили три несовершеннолетних пассажира иномарки 11, 13 и 14 лет", - сообщили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.