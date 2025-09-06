Пропавшего в Краснодарском крае туриста нашли живым

Мужчину обнаружили в селе Аибга

СОЧИ, 6 сентября. /ТАСС/. Турист, пропавший 31 августа на спуске в районе хребта Аибга в Сочи, обнаружен спасателями живым, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Пропавший 58-летний сочинец обнаружен живым. Информация о том, что туриста обнаружили в селе Аибга, поступила в Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России от сотрудников погранслужбы", - говорится в сообщении.

Пропавший Сергей Мельников является сотрудником фотослужбы горнолыжного курорта "Роза Хутор". В свой выходной он отправился с группой в поход, отстал на спуске от группы и не вернулся.

Хребет Аибга располагается восточнее Красной Поляны недалеко от границы с Абхазией, состоит из четырех основных вершин.