МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД в Рязани задержали хакера, который разработал вредоносную программу для доступа к банковским данным граждан. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.

"Мужчина, ранее судимый за неправомерный оборот средств платежей, с помощью собственноручно созданного компьютерного вируса получил доступ к счетам клиентов одного из российских банков", - сообщили в министерстве.

Для вывода денег он оформил три виртуальных счета на жителей Самарской области, Хабаровского края и Республики Татарстан. "При обыске у него изъято 400 тысяч рублей, предположительно полученных преступным путем, а также компьютерная техника, телефоны и sim-карты", - отметили в МВД.

По данному факту возбуждены уголовные дела, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция продолжает проверку на предмет дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.