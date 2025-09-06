Власти окажут жителям аула Афипсип поддержку

МАЙКОП, 6 сентября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат упал на территории аула Афипсип в Тахтамукайском районе Адыгеи, пострадало три частных домовладения. Власти окажут жителям аула поддержку, сообщил в своем Telegram-канале глава района Аскер Савв.

"Этой ночью в ауле Афипсип упал вражеский беспилотный летательный аппарат. Погибших и раненых нет. В той или иной степени пострадали три частных домовладения, в основном остекление", - написал он.

Савв уточнил, что всем собственникам пострадавших домов будет оказана финансовая помощь из бюджета Тахтамукайского района.