Личный состав не пострадал

ЛУГАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Четыре автомобиля, в том числе две единицы спецтехники МЧС, повреждены в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на пожарную часть в Первомайске в Луганской Народной Республике. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

"Вражеская атака БПЛА по пожарной части МЧС России в Первомайске. В результате атаки повреждены две единицы спецтехники, два гражданских автомобиля, полевая кухня и профильный забор", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что личный состав не пострадал.